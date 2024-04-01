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На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры
Экрем Имамоглу
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) с небольшим отрывом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах в Турции, свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов.

Согласно результатам, которые приводит газета Sabah, РНП набрала 37,76% голосов, а ПСР президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заручилась поддержкой 35,48% избирателей. Далее следует партия "Новое благоденствие" с 6,19% голосов, а за ней - Демократическая партия, которая получила поддержку 5,7% электората.

Ультраправая Партия националистического движения по итогам подсчета получила 5,99% голосов, а Хорошая партия - 3,77%.

Действующий мэр Стамбула, член РНП Экрем Имамоглу лидировал на выборах главы городской администрации с 51,14% голосов. Его ближайший оппонент, кандидат от ПСР Мурат Курум набрал 39,59% голосов.

РНП смогла удержать позиции также в Анкаре и Измире. Так, Мансур Яваш остался мэром Анкары, получив поддержку 60,38% электората; Джемиль Тугай, кандидат от РНП на пост мэра в Измире, также опередил своих соперников.

Еще до подсчета всех голосов Эрдоган признал, что его партия на прошедших местных выборах в стране потерпела поражение. Выступая в штабе правящей ПСР, он заявил, что "независимо от результатов, победителем этих выборов станет в первую очередь демократия".

По данным Anadolu, президент обещал продолжить работу над улучшением благосостояния и безопасности жителей Турции, а также усилить международную роль страны.

В Турции накануне состоялось голосование на выборах глав муниципалитетов.

Более двух десятилетий в Турции доминировала ПСР президента Эрдогана.

Турция Экрем Имамоглу Реджеп Тайип Эрдоган
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