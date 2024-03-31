Нетаньяху заявил, что досрочные выборы в Израиле сыграли бы на руку ХАМАС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против идеи досрочных выборов в стране.

"Это бы парализовало процесс переговоров об освобождении заложников и положило бы конец войне без достижения нами наших целей", - цитируют заявление Нетаньяху в воскресенье израильские СМИ.

По его словам, "первый, кто приветствовал бы это, был бы ХАМАС, и это говорит о многом".

Ранее в марте Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, призвал Израиль провести новые выборы, поскольку, по его мнению, премьер Нетаньяху ведет страну неверным кур‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​сом.

В этом месяце в Тель-Авиве и в Иерусалиме произошли крупные антиправительственные протесты, которые переросли в беспорядки.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.