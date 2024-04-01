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Эстония вышла из договора с Россией о правовой помощи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) утвердил в понедельник закон о денонсации договора с Россией о правовой помощи, сообщила канцелярия главы государства.

В пояснительной записке к закону говорится, что двусторонние отношения Эстонии и России следует сохранять лишь в той мере, в которой они являются необходимыми. При этом возможность сотрудничества с Россией по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется, в дальнейшем при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.

20 марта парламент Эстонии одобрил представленный правительством проект закона о денонсации договора с Россией.

Договор о правовой помощи был подписан в 1993 году в Москве и вступил в силу 19 марта 1995 года с автоматическим продлением каждые пять лет. Для денонсации договора следует уведомить другую сторону не менее чем за полгода до истечения пятилетнего периода действия договора.

Нынешний пятилетний период завершится 18 марта 2025 года. Таким образом, ноту о денонсации необходимо передать России до 18 сентября 2024 года.

Эстония Алар Карис
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