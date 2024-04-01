Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

В США откроют альтернативный коридор для судов после обрушения моста в Балтиморе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Береговая охрана США подготовила альтернативный временный канал для судов возле обрушившегося моста в Балтиморе, передает агентство Associated Press.

В миреВосстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрдВосстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрдЧитать подробнее

По его информации, временный канал откроют на северо-восточной стороне основного канала ввиду того, что обломки моста после крушения блокируют проход торговых судов через крупный судоходный порт страны.

Ожидается, что он заработает в понедельник, отмечает The News York Times.

На минувшей неделе в Балтиморе в американском штате Мэриленд обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз Dali потерял управление и врезался в одну из его опор.

В конце недели начались работы по устранению последствий обрушения моста, и они, как ожидается, продлятся еще несколько недель.

США Балтимор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США по-прежнему считают, что Россия не причастна к случаям "гаванского синдрома"

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });