В США откроют альтернативный коридор для судов после обрушения моста в Балтиморе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Береговая охрана США подготовила альтернативный временный канал для судов возле обрушившегося моста в Балтиморе, передает агентство Associated Press.

По его информации, временный канал откроют на северо-восточной стороне основного канала ввиду того, что обломки моста после крушения блокируют проход торговых судов через крупный судоходный порт страны.

Ожидается, что он заработает в понедельник, отмечает The News York Times.

На минувшей неделе в Балтиморе в американском штате Мэриленд обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз Dali потерял управление и врезался в одну из его опор.

В конце недели начались работы по устранению последствий обрушения моста, и они, как ожидается, продлятся еще несколько недель.