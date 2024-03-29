Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - На восстановление моста имени Фрэнсиса Скотта Ки над внешней гаванью порта Балтимор может уйти от 18 месяцев до нескольких лет и от $400 млн до $1 млрд, считают опрошенные агентством AP эксперты.

В частности, по словам Бена Шафера, профессора инженерных наук Университета Джонса Хопкинса, на самом деле реализация проекта может занять от пяти до семи лет. Все будет зависеть от финансирования, поставки конструкций и сроков проведения работ.

Другие эксперты более оптимистичны в своих оценках. Например, Самех Бади, профессор инженерного дела в Университете Джорджа Вашингтона, считает, что проект может занять от 18 месяцев до двух лет. По его мнению, стоим‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ость будет составлять от $500 млн до $1 млрд, в зависимости от деталей проекта.

Как отмечают эксперты, экономические последствия обрушения этого моста в девятом по объемам обработки грузов американском внешнеторговом порту могут затронуть не только региональную логистику, но и оказать серьезное влияние на мировую торговлю. Прямой ущерб от разрушения моста составляет $81 млрд.

В настоящее время порт полностью закрыт. Ремонтные службы с участием американских армейских инженеров уже начали предварительные работы по разборке конструкций моста. На место пригнали подъемные краны, сообщает АР.

"Речь идет не только о Мэриленде, но об экономике всей страны. Порт обрабатывает больше автомобилей и сельскохозяйственной техники, чем любой другой порт США", - заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур, говоря о необходимости как можно быстрее устранить последствия случившегося.

По словам Мура, кран, который будет задействован в операции, может поднимать до 1 тысячи тонн и станет одним из как минимум двух, используемых для удаления обломков моста из воды.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ Он отметил, что восстановление моста займет много времени, а также поблагодарил администрацию президента США Джо Байдена за быстрое выделение $60 млн на ликвидацию последствий обрушения.

В реке Патапско остаются тела четырех рабочих, которые были на мосту в момент его обрушения. Из бригады выжили двое, тела еще двоих достали из воды 27 марта.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в ночь на 26 марта после того, как контейнеровоз Dali потерял управление и врезался его опору.