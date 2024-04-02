Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Японии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 22:25 по Москве в понедельник (04:25 по местному времени во вторник) эпицентр находился в 28 км южнее города Хатинохе.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 72,9 км.