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Air Astana выполнит дополнительные рейсы из-за паводка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Astana 9 апреля выполнит дополнительные рейсы из Алма-Аты в Атырау и обратно из-за ситуации с паводками в Атырауской области, сообщил в понедельник авиаперевозчик.

"9 апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15", - говорится в сообщении компании.

Решение о вводе дополнительных рейсов принято "в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области".

В минувшее воскресенье в Атырауской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за ситуации с паводками.

Air Astana Алма-Ата
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