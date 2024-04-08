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Южная Корея и США проведут переговоры о сдерживании КНДР

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея и США на этой неделе обсудят пути укрепления сотрудничества в области безопасности и сдерживания северокорейских ядерных и ракетных угроз, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское минобороны.

Корейско-американский интегрированный оборонный диалог (KIDD) состоится в Вашингтоне в четверг.

Отмечается, что в ходе переговоров союзники планируют обсудить пути реализации "Концепции альянса США и РК (Республики Корея - ИФ) в области обороны", одобренной их руководителями в ноябре прошлого года.

Концепция включает в себя активизацию усилий по "расширенному сдерживанию" против Северной Кореи и укрепление сотрудничества в области региональной безопасности с партнерами-единомышленниками.

Участие в переговорах примут заместитель министра обороны Южной Кореи по политическим вопросам Чо Чанг Рэ, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер и исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по Восточной Азии Эндрю Уинтерниц.

Переговоры, которые состоятся на этой неделе, рассматриваются как часть подготовки к предстоящему третьему заседанию консультативной группы по ядерным вопросам (NCG), который пройдет в июне.

КНДР Южная Корея США
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