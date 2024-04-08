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Латвия в I квартале увеличила импорт российского зерна на 40%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Объем импорта зерна в Латвию из России в первом квартале 2024 года увеличился на 39,8% в годовом измерении, до 158 325 тонн, сообщили агентству BNS в Службе государственных доходов.

Стоимость импортированного в первом квартале из России зерна составила 27,007 млн евро, что на 6,2% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

В том числе импорт кукурузы из России составил 136 539 тонн, ржи - 8,53 тысячи тонн, пшеницы и пшенично-ржаной смеси - 8 744 тонн, тритикале - 111 тонн, ячменя - 4,4 тысячи тонн. По сравнению с первым кварталом 2023 года импорт кукурузы увеличился на 26,5%, ржи - на 70,6%, а тритикале - уменьшился на 60,5%. Пшеница и пшенично-ржаная смесь, а также ячмень в первом квартале 2023 года не импортировались.

В ведомстве пояснили, что товары, прошедшие процедуру импорта, приобретают статус товаров Европейского союза (ЕС) и могут свободно перемещаться по территории ЕС. Они могут быть потреблены в Латвии или вывезены в другие страны ЕС без прохождения таможенных процедур. В то же время латвийская таможня не располагает информацией о том, сколько российского зерна было фактически потреблено в Латвии, а сколько вывезено в другие страны ЕС.

Транзитом в первом квартале из России через Латвию было перевезено 596,807 тыс. тонн зерна, что на 78,9% больше, чем в первом квартале 2023 года. Транзитом были транспортированы 311,541 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 151,707 тыс. тонн кукурузы, 124,889 тыс. тонн ячменя, 7,911 тыс. тонн ржи, 692 тонны тритикале, 44 тонны овса и 22 тонны риса.

По сравнению с первым кварталом 2023 года транзит пшеницы и пшенично-ржаной смеси увеличился на 31,3%, кукурузы - на 60%, ржи - в 359 раз. Тритикале было перевезено на 36% меньше, чем в первом квартале 2023 года, а риса - в шесть раз меньше. Ячмень в первом квартале 2023 года через Латвию транзитом не перевозился, а транзит овса уменьшился в 5,5 раза.

Латвия является одним из самых ярых сторонников введения санкций против российского зерна на уровне Евросоюза.

Рига в конце февраля ввела на национальном уровне временный запрет на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Латвия считает, что ее инициатива дополняет общую санкционную политику Евросоюза.

Евросоюз Латвия
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