США, Япония и Австралия намерены сформировать совместные структуры ПВО и ПРО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден сообщил в среду, что США, Япония и Австралия намереваются вместе развивать противовоздушную и противоракетную оборону.

"Я рад объявить, что впервые Япония, США и Австралия создадут архитектуру совместной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

По его словам, также США нацелены на трехсторонние военные учения с Японией и Великобританией и на подключение Токио к сотрудничеству с партнерством AUKUS - в составе США, Британии и Австралии - в сфере военных технологий.

Также он сказал, что США и Япония усиливают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, модернизируют системы командования и контроля, усиливают оперативную совместимость войск двух стран и коллективное военное планирование. Байден подчеркнул, что это наиболее серьезная модернизация альянса США и Японии с момента его создания.