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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Иранские ракеты нанесли незначительные повреждения израильской военной базе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Запущенные Ираном ракеты нанесли незначительный ущерб военной базе на юге Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

"Зафиксировано несколько попаданий ракет. В том числе - по военной базе на юге Израиля. Урон ее инфраструктуре - незначительный", - отметили военные. Других подробностей не приводится.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что сбили подавляющее большинство запущенных Ираном ракет и дронов.

Иран Израиль
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