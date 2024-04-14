Иранские ракеты нанесли незначительные повреждения израильской военной базе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Запущенные Ираном ракеты нанесли незначительный ущерб военной базе на юге Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

"Зафиксировано несколько попаданий ракет. В том числе - по военной базе на юге Израиля. Урон ее инфраструктуре - незначительный", - отметили военные. Других подробностей не приводится.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что сбили подавляющее большинство запущенных Ираном ракет и дронов.