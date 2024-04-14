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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Израиль сообщил о перехвате свыше 100 иранских БПЛА за пределами страны

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Более 100 иранских беспилотников перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны.

"Представитель израильского министерства обороны сообщил, что более 100 иранских дронов уже перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля из нескольких сотен, выпущенных по Израилю", - информирует издание.

Отмечается, что беспилотники сбили, в частности, США и Великобритания.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что более 100 дронов направлялись в сторону Израиля. Иран начал атаку в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Израиль США Великобритания Иран
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