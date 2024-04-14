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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Израиль, Ирак, Иордания открыли авиапространство после атаки Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Управление аэропортов Израиля объявило об открытии израильского воздушного пространства с 7:30 воскресенья (совпадает с мск) после иранской атаки, сообщает The Jerusalem Post.

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Однако в управлении уточнили, что график полетов в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве может меняться.

Вместе с тем телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что воздушное пространство также открыли Ирак и Иордания. При этом иорданские власти дали разрешение возобновить полеты в своем авиапространстве на три часа раньше, чем планировалось.

В свою очередь иракские авиационные службы заверили, что рисков для безопасности воздушного движения сейчас нет.

Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО.

Израиль Ирак Иордания
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