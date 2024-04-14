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Премьер Грузии предложил иностранным послам публично обсудить законопроект об иноагентах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС провести публичную дискуссию по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который с будущей недели будет рассматриваться в парламенте.

"Грузия ценит отношения со странами-партнерами и бережно к ним относится... Мы ценим все шаги и заявления послов, направленные на укрепление международных позиций Грузии, соответственно, и в будущем мы будем уделять особое внимание их всем основательным советам и рекомендациям", - говорится в заявлении Кобахидзе, распространенном в воскресенье.

Премьер отметил, что иностранные дипломаты в последние годы активно участвуют в проходящих в Грузии политических дебатах.

"Особенно интенсивно они (дипломаты) стараются совмещать функцию законодателя, активно участвовать в законотворческом процессе и диктовать главнейшему органу представительной демократии - избранному грузинским народом парламенту, какой закон принимать, а какой нет", - посетовал Кобахидзе.

По его словам, в последние дни грузинские власти услышали критические заявления относительно законопроекта об иноагентах от нескольких послов.

"Эти заявления были лишены каких-либо аргументов и обоснований. Я считаю, что прозрачность и публичность - лучший способ избежать порочности. Необоснованную критику, которую мы часто слышим от иностранных дипломатов, общество отожествляет с соответствующими странами, что таит в себе серьезные риски. Грузинское общество должно сохранять доверие к странам-партнерам, и забота об этом является нашим долгом и обязанностью", - заявил глава правительства Грузии.

Он добавил, что дипломаты периодически просят провести закрытые встречи в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Мы никогда не отказывались от встреч и готовы к закрытым встречам и в будущем, однако, в связи с тем, что непрозрачная политическая дискуссия вокруг законопроекта наносит ущерб доверию грузинского общества к нашим странам-партнерам, предлагаю послам Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и стран-членов ЕС провести публичную дискуссию по этому законопроекту", - заявил премьер.

По его мнению, в условиях прямой трансляции предметной дискуссии между властями Грузии и послами "у грузинского общества сформируется гораздо более четкое представление о сути законопроекта и необходимости его принятия в целях защиты государственного суверенитета".

Ираклий Кобахидзе Грузия
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