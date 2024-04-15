Боррель призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления внимания к сфере обороны в европейской политике, увеличении военных расходов до более чем 2% ВВП.

"Мы должны взять на себя нашу стратегическую ответственность и стать способными защитить Европу самостоятельно, создавая сильную европейскую опору внутри НАТО. И нам необходимо сделать этот рывок вперед за очень короткий период времени. Не потому, что мы собираемся воевать. Наоборот: мы хотим предотвратить это, располагая средствами надежного сдерживания любого агрессора", - написал он в блоге.

По его словам, это не означает создания европейской армии, оборона и в обозримом будущем останется исключительной компетенцией государств-членов. Прежде всего, отметил Боррель, речь идет об увеличении оборонных расходов на национальных уровнях.

"В 2023 году мы потратили на оборону в среднем 1,7% нашего ВВП, этот процент должен увеличиться до более чем 2%. Но, что еще более важно, речь идет о совместных расходах, чтобы заполнить пробелы, избежать дублирования и повысить функциональную совместимость. Лишь 18% закупок техники нашими армиями в настоящее время осуществляется совместно. Несмотря на то, что в 2007 году мы установили планку в 35%", - написал Боррель.

Он считает, что Евросоюзу также "срочно нужен рывок вперед для оборонной промышленности". С начала событий на Украине, отметил Боррель, европейские армии закупили 78% новой техники за пределами ЕС.

"За последние месяцы мы добились важного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Кроме того, мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, таких как дроны, или искусственный интеллект", - констатировал глава европейской дипломатии.

Он назвал одним из главных уроков военных действий на Украине то, что технологическое превосходство является ключевым моментом. "Нам нужна отечественная оборонная промышленность, отвечающая нашим потребностям. Чтобы достичь этого, мы должны инвестировать огромные средства", - подчеркнул Боррель.