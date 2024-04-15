В МИД нескольких стран вызвали послов Ирана в связи с ударами по Израилю

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Внешнеполитические ведомства Германии, Бельгии и других стран вызвали послов Ирана, чтобы заявить, что осуждают удары Тегерана по Израилю, и призвать к деэскалации.

"Эта атака является продолжением беспрецедентной эскалации (...) Мы осуждаем ее самым решительным образом", - приводятся на сайте МИД Бельгии слова главы ведомства Хаджи Лабиб.

По ее просьбе посол Ирана в Бельгии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили, что эскалации в регионе необходимо избегать любой ценой.

Также о вызове иранского посла сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. "Сегодня я решил вызвать посла Ирана. Чешская дипломатия дала понять Ирану, что он пересек все черты, атаковав Израиль. Иранский режим ставит под угрозу безопасность в регионе", - написал Липавский в соцсети.

В свою очередь, западные СМИ сообщают, что в МИД Германии этим утром вызвали иранского посла, чтобы выразить ему недовольство ударами по Израилю.

В воскресенье иранских послов также вызвали Великобритания, Нидерланды и Иордания. В британском ведомстве заявили, что осуждают Иран не только за атаку, но и за нарушение воздушного пространства Иордании и Ирака.

Кроме того, глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил в воскресенье, что "попросил МИД вызвать посла Ирана завтра".

Вместе с тем сообщалось, что в воскресенье в МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить с ними "безответственную позицию" их стран по вопросу ответных ударов Ирана по Израилю.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари утверждал, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО.