В Нью-Йорке стартовали слушания по уголовному делу Трампа

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В суде Нью-Йорка в понедельник начались слушания по делу, в рамках которого экс-президенту США Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения, сообщает The Hill.

Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстает перед судом по уголовному делу.

Трамп прибыл в зал суда в районе 9:30 по местному времени (16:30 по московскому). Как передает CNN, он шел вслед за адвокатом Тоддом Бланшем. Телеканал отметил, что у экс-президента США было "суровое лицо", когда он вошел в здание. В зале суда он беседовал с адвокатом - уже с улыбкой на лице.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.