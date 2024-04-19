Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где слушают дело Трампа

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке неподалеку от здания суда, где идут слушания по делу против экс-президента США Дональда Трампа, мужчина совершил попытку самосожжения, сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в парке через дорогу от здания суда. Пламя быстро потушили при помощи огнетушителей, после чего пострадавшего унесли на носилках.

Associated Press отмечает, что в этом парке чисто собирались протестующие, а также работники СМИ, освещающие дело.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.