Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где слушают дело Трампа

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке неподалеку от здания суда, где идут слушания по делу против экс-президента США Дональда Трампа, мужчина совершил попытку самосожжения, сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в парке через дорогу от здания суда. Пламя быстро потушили при помощи огнетушителей, после чего пострадавшего унесли на носилках.

Associated Press отмечает, что в этом парке чисто собирались протестующие, а также работники СМИ, освещающие дело.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Дональд Трамп Манхэттен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ABC сообщил о ночном ударе Израиля по радару ПВО у ядерного объекта в Иране

Что произошло за день: пятница, 19 апреля

В JPMorgan отметили, что отказ от ископаемого топлива затруднен внешними условиями

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила проекты о помощи Украине и Израилю

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила проекты о помощи Украине и Израилю

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

В Париже задержан мужчина, угрожавший взорвать консульство Ирана

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

В Киргизии заблокировали TikTok

В Киргизии заблокировали TikTok

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

Иран и Израиль пока не будут наносить новые удары друг по другу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });