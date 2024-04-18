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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Глава ЕК прогнозирует снижение цен на СПГ в Евросоюзе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В ЕС ожидают волну нового экспорта СПГ, которая должна привести к снижению цен на этот энергоресурс, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Данные теперь показывают, что крупная волна нового экспорта СПГ поступит на рынок с будущего года. Это хорошая новость. Это указывает на рост энергоснабжения на 50%. То есть мы переходим из состояния нехватки газа к противоположной ситуации", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении внеочередного саммита Евросоюза.

Главным вопросом саммита была конкурентоспособность ЕС.

По словам фон дер Ляйен, "можно ожидать сверхизобилия газа на рынке".

"И учитывая важность СПГ в энергетическом балансе Европейского союза, это приведет к значительно меньшим ценам на газ и даст нам необходимое время для создания экологически более чистой экономики на нашем континенте с возобновляемой энергией по более низким ценам", - пообещала глава ЕК.

Она сообщила, что участники саммита ЕС как раз обсуждали тему цен на энергоносители, влияющих на конкурентоспособность.

ЕК Урсула фон дер Ляйен СПГ
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