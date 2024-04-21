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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Референдум о доверии главам администраций проходит в общинах на севере Косово

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Референдум по вопросу о смене глав администраций четырех муниципалитетов на севере Косово, население которого составляют в основном сербы, проводит в воскресенье администрация края.

Как отмечает телеканал РТРС, голосование проводится после того, как пятая часть жителей высказалась за его проведение. В то же время представители сербских партий и объединений в Косово призвали к бойкоту этого референдума, потому что, по их мнению, Приштина сделала все, чтобы препятствовать его подготовке.

В ходе референдума планируется решить вопрос о смене градоначальников, избранных подавляющим албанским меньшинством в этих муниципалитетах в апреле 2023 года. Сербское население края эти выборы бойкотировало, после чего возникли народные волнения.

Сербия Косово
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