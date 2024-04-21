Парижский префект заявил о сохранении во Франции повышенной террористической угрозы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Префект парижской полиции Лоран Нуньес, отвечающий за безопасность в регионе Иль-де-Франс, заявил, что террористическая угроза "остается очень значительной" во Франции, связав ее, в частности, с конфликтом между Израилем и Ираном.

"Конечно, мы боимся последствий этого конфликта на национальной территории, так же как были последствия террористической атаки ХАМАС 7 октября, когда возник мощный рост антисемитских актов", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала BFMTV.

Нуньес указал на "пропаганду Аль-Каиды и "Исламского государства" (запрещенные в России террористические группировки - ИФ), которая очень сильна, которая распространяется и которая, конечно, нацеливается на Францию". По его словам, такая пропаганда "может побудить определенное число лиц перейти к действиям".

Отвечая на вопрос о террористической угрозе во время парижских летних Олимпийских игр, префект отметил, что "нет специфической угрозы в отношении Игр", то есть "известной угрозы" со стороны "группы, которая хотела бы атаковать Олимпийские игры", назначенные на 26 июля - 11 августа.

"Это не противоречит тому факту, что мы находимся в контексте повышенной террористической угрозы", - объяснил Нуньес.

В ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.