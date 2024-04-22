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Великобритания начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду не раньше июля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Первые рейсы в Руанду с депортируемыми из Великобритании нелегальными мигрантами отправятся через 10-12 недель, не раньше июля, заявил на пресс-конференции британский премьер-министр Риши Сунак. Его цитирует Guardian.

Ранее предполагалось, что депортация нелегалов в Руанду начнется уже весной 2024 года. В задержке начала воплощения этой схемы премьер-министр обвинил лейбористов и Палату лордов, которые чинили все возможные препоны на пути принятия необходимого закона.

Вывозить мигрантов будут коммерческими чартерными рейсами, это будет делаться регулярно, но Сунак не уточнил, сколько человек будут вывозить в Руанду за один перелет.

Вывозить нелегалов в Руанду, где они могли бы ждать получения статуса беженца, предложил весной 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чтобы разрушить бизнес-модель по перевозке нелегальных мигрантов в Великобританию.

Тогда же Великобритания и Руанда подписали соглашение о миграционном партнерстве, и Лондон пообещал инвестировать 120 млн фунтов в развитие экономики Руанды, а финансировать пребывание нелегалов в этой стране и их интеграцию.

В ноябре 2023 года принятие соответствующего законопроекта заблокировал Верховный суд Великобритании, мотивировав решение тем, что Руанда не является безопасной страной. Правительство Сунака затем подписало новый вариант соглашения с Руандой. Оно отправку нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, однако в нем обновляются детали партнерства стран в области миграции и экономики. В частности, она содержит гарантии того, что Руанда не будет высылать мигрантов в их родные страны.

Последние несколько месяцев принятие законопроекта буксовало: Палата лордов неоднократно предлагала поправки, которые затем отклоняла Палата общин. Палата лордов не располагает правом отклонить законопроект, но она должна его одобрить прежде чем он станет законом.

Великобритания Борис Джонсон Риши Сунак Руанда
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