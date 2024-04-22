Великобритания начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду не раньше июля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Первые рейсы в Руанду с депортируемыми из Великобритании нелегальными мигрантами отправятся через 10-12 недель, не раньше июля, заявил на пресс-конференции британский премьер-министр Риши Сунак. Его цитирует Guardian.

Ранее предполагалось, что депортация нелегалов в Руанду начнется уже весной 2024 года. В задержке начала воплощения этой схемы премьер-министр обвинил лейбористов и Палату лордов, которые чинили все возможные препоны на пути принятия необходимого закона.

Вывозить мигрантов будут коммерческими чартерными рейсами, это будет делаться регулярно, но Сунак не уточнил, сколько человек будут вывозить в Руанду за один перелет.

Вывозить нелегалов в Руанду, где они могли бы ждать получения статуса беженца, предложил весной 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чтобы разрушить бизнес-модель по перевозке нелегальных мигрантов в Великобританию.

Тогда же Великобритания и Руанда подписали соглашение о миграционном партнерстве, и Лондон пообещал инвестировать 120 млн фунтов в развитие экономики Руанды, а финансировать пребывание нелегалов в этой стране и их интеграцию.

В ноябре 2023 года принятие соответствующего законопроекта заблокировал Верховный суд Великобритании, мотивировав решение тем, что Руанда не является безопасной страной. Правительство Сунака затем подписало новый вариант соглашения с Руандой. Оно отправку нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, однако в нем обновляются детали партнерства стран в области миграции и экономики. В частности, она содержит гарантии того, что Руанда не будет высылать мигрантов в их родные страны.

Последние несколько месяцев принятие законопроекта буксовало: Палата лордов неоднократно предлагала поправки, которые затем отклоняла Палата общин. Палата лордов не располагает правом отклонить законопроект, но она должна его одобрить прежде чем он станет законом.