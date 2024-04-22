Финляндско-эстонский газопровод Balticconnector вновь введен в эксплуатацию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Поврежденный в октябре прошлого года финляндско-эстонский газопровод Balticconnector вновь введен в эксплуатацию после более чем полугодичного ремонта, сообщил в понедельник портал Yle.

"Завершены ремонтные работы на газопроводе Balticconnector. Газ начал поступать по трубопроводу между Эстонией и Финляндией в понедельник утром. Место повреждения находилось на глубине 60 метров на морском дне. Ремонтные работы проводились с помощью дистанционно управляемого оборудования, то есть водолазы для работы не использовались", - сообщает портал со ссылкой на эстонскую газотранспортную систему Elering.

По информации Yle, ремонтные работы обойдутся чуть менее чем в 40 млн евро. "Мы ведем переговоры со страховой компанией о возмещении ущерба. Решения пока нет", - сказал представитель Elering Айн Кёстер.

Обычно ремонт такого масштаба занимает от одного до двух лет. Balticconnector был отремонтирован за семь месяцев.

Elering и финский оператор газопровода Gasgrid закрыли протянутый между финским городом Инкоо и эстонским городом Палдиски Balticconnector 8 октября из-за резкого падения давления. В тот же день была обнаружена неисправность в газопроводе. Поскольку место повреждения находилось в исключительной экономической зоне Финляндии, расследование было начато в этой стране.

В ходе следствия на морском дне были выявлены десятки километров следов волочения якоря. 24 октября Национальное бюро расследований и пограничная служба Финляндии сообщили, что рядом с местом повреждения был найден якорь.

Стало известно, что шедшее под флагом Гонконга китайское судно Newnew Polar Bear в момент аварии пересекло балтийский газопровод. Позже оно было замечено в Санкт-Петербурге без второго якоря. На основании технического расследования власти Финляндии предположили, что газопровод повредил китайский контейнеровоз.

В октябре они несколько раз связывались с судном, но его представители отказывались от сотрудничества, и с тех пор финские чиновники сосредоточились на взаимодействии с властями Китая и управлением судоходной компании - владельцем судна.

Одновременно с газопроводом были повреждены телекоммуникационные кабели между Эстонией и Финляндией, а также между Эстонией и Швецией.

НАТО расценила происшествия как угрозу безопасности и сообщила о планах усилить охрану подводных коммуникаций в Балтийском море, о проведении для этого дополнительных наблюдательных и разведывательных полетов, а также о направлении четырех тральщиков альянса в Балтийское море.