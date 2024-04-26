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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:43

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Тайвань в ночь на субботу в 02:21 по местному времени (21:20 по Москве), сообщает центральное метеорологическое бюро острова.

Эпицентр землетрясения располагался в 23 км к северу - северо-востоку от города Хуалянь на глубине 24,9 км.

Сообщений о жертвах и ущербе не поступало.

За землетрясением последовали несколько толчков магнитудой от 4 до 5,8.

Во вторник Геологическая служба США сообщила о серии подземных толчков на Тайване, магнитуда самого сильного из них составила 6,1.

Эпицентр землетрясения располагался в 28 км к югу от города Хуалянь на глубине около 10 км.

Из-за землетрясения в Хуаляне обрушились два здания, в частности, отель, расположенный в центре города. В некоторых частях города на дороги сошли оползни, а на мостах образовались трещины.

В марте на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4, тогда погибли 13 человек, еще около 1 тыс. человек пострадали.

Тайвань
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