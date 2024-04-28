Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Алматы для переговоров о мире

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в воскресенье телефонный разговор.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Блинкен приветствовал договоренности между Арменией и Азербайджаном по началу делимитации границы. Госсекретарь подчеркнул, что США готовы и далее поддерживать мирную повестку и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Президент Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что договоренности по делимитации границы были достигнуты на основе двустороннего диалога и взаимопонимания. Президент важным шагом считает, что вслед за делимитацией границы Азербайджан и Армения начали процесс демаркации границы. Он отметил, что для продолжения переговоров по мирному договору на основе предложения Казахстана, главы МИД Азербайджана и Армении в скором времени проведут встречу в Алматы", - подчеркивается в информации.

Алиев также отметил, что Азербайджан продолжит усилия для продвижения мирной повестки и обладает решительной политической волей для этого.

Глава государства добавил, что Азербайджан поддерживает создание на Южном Кавказе региональной модели сотрудничества и интеграции региона без каких-либо разделительных линий.

Блинкен в ходе разговора заявил о заинтересованности США в укреплении двусторонних отношений с Азербайджаном в таких сферах как энергетика, транспорт, COP29 и других направлениях. Алиев со своей стороны также заявил о заинтересованности Азербайджана в развитии двусторонних связей с США.