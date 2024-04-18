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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Премьер Нидерландов готов закупать у партнеров ПВО Patriot для Украины

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил закупить системы ПВО Patriot у союзников для последующей поставки их Киеву, сообщила The Guardian.

"Мы знаем, что многие страны располагают большими запасами систем Patriot, возможно, не желая поставлять их напрямую", - сказал Рютте в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Он добавил: "Мы можем купить это у них, мы можем доставить это в Украину, у нас есть деньги. Это важно".

Премьер также призвал "критически оценить запасы, чтобы определить масштабы наших обязательств".

На прошлой неделе Берлин анонсировал отправку на Украину одной из своих установок Patriot, а также боеприпасы к ней, добавив, что это может подтолкнуть другие страны к аналогичному шагу.

"Решение Германии передать Украине еще одну систему Patriot заставляет нас спросить самих себя: не лучше ли нам отправить несколько наших собственных систем ПВО Украине в то время, когда они, а не мы, отражают атаки?", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал союзников активизировать свои усилия по поставке Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Реальность такова, что, конечно, у нас есть в наличии системы, которых достаточно много, чтобы позволить нам значительно увеличить поставки на Украину, когда речь заходит о противовоздушной обороне в целом",- заявил он.

В заключениях первого дня работы саммита, обнародованных в ночь на четверг, говорится: "Европейский совет подчеркивает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины, а также ускорить и активизировать доставку всего необходимого военного оснащения, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты".

Европейский совет Йенс Столтенберг Марк Рютте
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