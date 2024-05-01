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Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций

Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Заседание парламента Грузии, на котором депутаты продолжили обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", началось в среду с опозданием из-за словесной перепалки между представителями парламентского большинства и оппозиции.

Председатель парламента Шалва Папуашвили, открывая заседание, заявил, что вчерашняя акция оппозиции приняла насильственный характер, поэтому правоохранительные органы приняли соответствующие меры.

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"Вчера лидеры оппозиции возглавили пикетирование здания парламента, что является противозаконным. Если вы хотите протестовать, то мирной акции никто не препятствует, но если опять будет насилие, то будут приняты соответствующие меры", - заявил Папуашвили.

На заседании выступил прибывший в парламент на инвалидной коляске лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Он призвал парламентское большинство отозвать законопроект и спокойно подойти к предстоящим в октябре парламентским выборам.

"Если законопроект не будет отозван, я призываю всех свободолюбивых граждан прийти к парламенту и заставить власти отказаться от рассмотрения этого законопроекта", - сказал Хабеишвили.

В настоящее время депутаты постатейно обсуждают законопроект.

Грузия Шалва Папуашвили
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