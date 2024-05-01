Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Заседание парламента Грузии, на котором депутаты продолжили обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", началось в среду с опозданием из-за словесной перепалки между представителями парламентского большинства и оппозиции.

Председатель парламента Шалва Папуашвили, открывая заседание, заявил, что вчерашняя акция оппозиции приняла насильственный характер, поэтому правоохранительные органы приняли соответствующие меры.

"Вчера лидеры оппозиции возглавили пикетирование здания парламента, что является противозаконным. Если вы хотите протестовать, то мирной акции никто не препятствует, но если опять будет насилие, то будут приняты соответствующие меры", - заявил Папуашвили.

На заседании выступил прибывший в парламент на инвалидной коляске лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Он призвал парламентское большинство отозвать законопроект и спокойно подойти к предстоящим в октябре парламентским выборам.

"Если законопроект не будет отозван, я призываю всех свободолюбивых граждан прийти к парламенту и заставить власти отказаться от рассмотрения этого законопроекта", - сказал Хабеишвили.

В настоящее время депутаты постатейно обсуждают законопроект.