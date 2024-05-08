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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

ХАМАС опасается, что Израиль не выполнит все условия соглашения о перемирии в Газе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС не исключает, что Израиль может ограничиться реализацией положений возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа, касающегося освобождения израильских заложников, и после этого продолжить военные действия, заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

Израиль хочет "завершить один этап, на котором он добьется освобождения своих заключенных, удерживаемых сопротивлением, а затем возобновит свою агрессию против сектора Газа", сказал Хамдан на пресс-конференции в Бейруте.

Он подчеркнул, что сделка, на которую ХАМАС согласился, предусматривает обязательное прекращение оккупации сектора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что существуют значительные расхождения между тем, на что согласился ХАМАС, и тем, что обсуждалось на переговорах. По его словам, которые приводит CNN, "как единогласно определил (израильский - ИФ) военный кабинет, предложение ХАМАС очень далеко от основных требований Израиля".

Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер опроверг вчерашнее заявление ХАМАС о том, что он принял предложение о прекращении огня, которое было на рассмотрении.

"ХАМАС, казалось, ясно дал понять в своих публичных заявлениях, что они приняли это предложение. Это не то, что они сделали. Они ответили поправками или встречным предложением, и сейчас мы прорабатываем детали", - сказал он.

Миллер сообщил, что глава ЦРУ Билл Бернс, принимающий участие в переговорах, находится в Каире вместе с делегациями Израиля, ХАМАС и Катара.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Газа Катар ХАМАС США
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