В Каире стартовал новый раунд переговоров по ситуации в Газе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по урегулированию в секторе Газа между делегацией палестинского движения ХАМАС и группой посредников из Египта, Катара и США начался во вторник в Каире, информирует ЭФЭ со ссылкой на египетское телевидение.

"Участники делегаций намерены завершить обсуждение возможностей достижения перемирия в секторе Газа. Египет предпринимает активные усилия, направленные на сдерживание ситуации в Газе после того, как утром во вторник израильская армия с палестинской стороны взяла под контроль над КПП Рафах, расположенный на границе с Египтом", - пишет агентство.

Ранее представители Египта сообщили властям Израиля о необходимости сдерживания эскалации для того, чтобы избежать негативных последствий возможного крупномасштабного вторжения в город Рафах, где нашли убежище более миллиона жителей Газы, покинувших дома из-за конфликта.

ЭФЭ отметило, что египетское телевидение не сообщило ничего о прибытии в Каир делегации из Израиля, в то время как ряд арабских СМИ передали во вторник о том, что самолет с ней уже приземлился в столице Египта.

ХАМАС накануне заявило, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия возможного соглашения о перемирии в Газе.

Отмечается, что оно состоит из трех этапов по 42 дня каждый.

На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложника, в частности, женщин, детей, пожилых и больных, а также выдать тела погибших, в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов Газы, прекращение разведывательных полетов на 10 часов ежедневно, свободное передвижение палестинцев по всему сектору Газа и освобождение сотен палестинских заключенных.

Второй этап, детали которого не были полностью раскрыты, должен включать "длительный период спокойствия" в Газе и освобождение оставшихся заложников, включая гражданских лиц и солдат армии обороны Израиля.

На третьем этапе, согласно документу, должен начаться трех-пятилетний план восстановления Газы.