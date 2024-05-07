Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

В Каире стартовал новый раунд переговоров по ситуации в Газе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по урегулированию в секторе Газа между делегацией палестинского движения ХАМАС и группой посредников из Египта, Катара и США начался во вторник в Каире, информирует ЭФЭ со ссылкой на египетское телевидение.

"Участники делегаций намерены завершить обсуждение возможностей достижения перемирия в секторе Газа. Египет предпринимает активные усилия, направленные на сдерживание ситуации в Газе после того, как утром во вторник израильская армия с палестинской стороны взяла под контроль над КПП Рафах, расположенный на границе с Египтом", - пишет агентство.

Ранее представители Египта сообщили властям Израиля о необходимости сдерживания эскалации для того, чтобы избежать негативных последствий возможного крупномасштабного вторжения в город Рафах, где нашли убежище более миллиона жителей Газы, покинувших дома из-за конфликта.

ЭФЭ отметило, что египетское телевидение не сообщило ничего о прибытии в Каир делегации из Израиля, в то время как ряд арабских СМИ передали во вторник о том, что самолет с ней уже приземлился в столице Египта.

ХАМАС накануне заявило, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия возможного соглашения о перемирии в Газе.

Отмечается, что оно состоит из трех этапов по 42 дня каждый.

На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложника, в частности, женщин, детей, пожилых и больных, а также выдать тела погибших, в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов Газы, прекращение разведывательных полетов на 10 часов ежедневно, свободное передвижение палестинцев по всему сектору Газа и освобождение сотен палестинских заключенных.

Второй этап, детали которого не были полностью раскрыты, должен включать "длительный период спокойствия" в Газе и освобождение оставшихся заложников, включая гражданских лиц и солдат армии обороны Израиля.

На третьем этапе, согласно документу, должен начаться трех-пятилетний план восстановления Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Каир ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры о соглашении с ХАМАС по заложникам

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Американский пилотируемый корабль Starliner запустят к МКС не ранее 11 мая

Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в III чтении 13 мая

Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в III чтении 13 мая

Пашинян поддерживает идею Алиева о подписании соглашения о мире до ноября

Британское управление сообщило о взрывах близ судна у берегов Йемена

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные взяли под контроль палестинский КПП в Рафахе

Израильские военные взяли под контроль палестинский КПП в Рафахе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });