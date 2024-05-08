Израиль выразил недовольство Вашингтону из-за приостановки поставок боеприпасов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Израильские власти в частном порядке сообщили коллегам в США, что они сильно недовольны решением Белого дома поставить на паузу поставки боеприпасов Израилю, сообщает в среду CNN со ссылкой на источник.

"Официальные лица выразили опасения, что этот шаг может поставить под угрозу переговоры о соглашении по заложникам – в их критический момент", - отметил источник.

Израильская сторона подчеркнула, что давление нужно оказывать на движение ХАМАС, а не на Израиль, и что США должны продолжать поддерживать Израиль.

Источник не уточнил, на каком уровне состоялся контакт сторон.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в среду подтвердил сообщения о решении Вашингтона повременить с передачей Израилю партии боеприпасов в связи с обстановкой вокруг Рафаха в секторе Газа. Агентство Bloomberg в свою очередь отмечает, что в эту партию входили 3,5 тыс. авиабомб. При этом США остается крупнейшим поставщиком вооружений Израилю: по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2014 - 2018 гг. на США пришлось почти 70% оружейного импорта Израиля.