Первая партия гумпомощи отправлена с Кипра на построенный в Газе плавучий пирс

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Первый контейнеровоз с гуманитарной помощью покинул берега Кипра и должен прибыть в скором времени на построенный США плавучий пирс в секторе Газа, передает Associated Press.

По его данным, министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что американское судно в четверг вышло из порта Ларнаки.

Накануне сообщалось, что США закончили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, предназначенных для приема гуманитарной помощи.