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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Первая партия гумпомощи отправлена с Кипра на построенный в Газе плавучий пирс

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Первый контейнеровоз с гуманитарной помощью покинул берега Кипра и должен прибыть в скором времени на построенный США плавучий пирс в секторе Газа, передает Associated Press.

По его данным, министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что американское судно в четверг вышло из порта Ларнаки.

Накануне сообщалось, что США закончили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, предназначенных для приема гуманитарной помощи.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 09 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа США Кипр
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