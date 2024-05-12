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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Косово отказалось от использования сербского динара

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Косово завершился переходный период, в течение которого следовало полностью отказаться от использования наличного сербского динара, с понедельника в крае возможно использование лишь одной валюты - евро, сообщает сербская газета Politika.

"В переходный период не принималось никаких карательных мер, но граждан информировали о правилах использования наличных денег. Коммерческие банки, работающие в Косово, получили инструкции относительно открытия новых филиалов на севере края (который населен сербским большинством). Банк Косово проинформировал, что после 12 мая все транзакции с наличностью в крае должны производиться лишь в евро", - пишет газета.

При этом жителям края не возбраняется использовать другие валюты для сохранения средств наличными или на банковских счетах, а также для совершения международных платежей.

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Издание напоминает, что решение о запрете использования наличного динара в Косово было принято 1 февраля. Тогда же власти в Приштине рекомендовали банку края объявить переходный период.

Сербские наблюдатели отмечали, что решение о запрете на хождение сербского динара в Косово породит много проблем не только для косовских сербов, но и для торговли и предприятий. В частности, под ударом оказались все сербские учреждения - школы, больницы, сербская библиотека в Грачанице. Это решение отразится на выплатах пенсий, социальных пособий и на другие формах поддержки, которые Белград направляет гражданам Сербии в Косово.

Власти в Приштине призвали Национальный банк Сербии изыскать возможность для продолжения платежных операций, но настаивали на конвертации выплат в динарах из сербского бюджета в евро.

В настоящее время на территории Косово работает единственный сербский банк "Почтовый сберегательный банк".

Косовские власти в одностороннем порядке приняли евро в качестве валюты в 2002 году, когда на территории края действовала временная гражданская администрация ООН. При этом Косово не является официальным членом еврозоны.

Косово Сербия
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