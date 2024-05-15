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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии выступили на акции протеста в Тбилиси

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Латвии Литвы, Эстонии и Исландии, прибывшие в среду в Тбилиси после проведения встреч с президентом, премьер-министром, председателем парламента, представителями неправительственных организаций и оппозиции вечером вместе со студенческой манифестацией пришли на митинг протеста на площадь перед парламентом Грузии.

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Протестующие бурными аплодисментами приветствовали министров, заявивших с трибуны, что они желают видеть Грузию в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с трибуны задал вопрос "Куда идем?" и получил громкий ответ собравшихся: "В Европу!".

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что грузинский народ никогда не останется без Европы. "Моя страна сегодня является членом Евросоюза и НАТО. Без помощи Европы нашей стране я не стоял бы перед вами как министр иностранных дел свободной Эстонии. Грузины должны знать, что Европа будет всегда с вами", - заявил Цахкна.

Организаторы акции подарили министрам майки со словами скончавшегося премьер-министра Грузии Зураба Жвания – "Я грузин, а значит я европеец".

Митинг на площади продолжается.

В Грузии почти месяц идут протесты против одобренного 14 мая в третьем чтении парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". Политическая оппозиция страны считает этот закон пророссийским. Евросоюз и США выступили с резкой критикой закона и призвали власти страны отказаться от его принятия. Западные лидеры предупреждают, что он может закрыть Грузии путь в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Парламентское большинство в свою очередь заявило о намерении преодолеть вето президента.

Грузия Тбилиси
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