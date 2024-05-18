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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Участники акции протеста в Тбилиси сожгли российский флаг

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Тбилиси у здания парламента в субботу вечером демонстративно сожгли российский флаг и флаг правящей партии "Грузинская мечта".

Акция проходит без выступлений и призывов. Около 300 молодых людей стоят на проспекте Руставели, перекрывая движение транспорта.

Акции протеста против принятия закона об иноагентах проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. В последние дни у демонстрантов появилось требование об отставке действующего в Грузии правительства.

Полиция ведет себя по отношению к участникам акции в рамках закона, задерживая лишь агрессивно настроенных демонстрантов.

Тбилиси Грузия Грузинская мечта
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