Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

На севере Индии установилась аномальная для конца мая жара

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На севере Индии фиксируют рекордно высокие для этого сезона температуры воздуха, в некоторых районах Дели столбик термометра приблизился к отметке в 50 градусов по Цельсию, сообщают в среду индийские СМИ.

По их данным, накануне в Дели такие показатели зафиксировали на трех метеостанциях. На городской метеостанция в Сафдарджанге зафиксировали 45,8 градусов, а в районах Мунгешпур и Нарела и Наджафгарх температура воздуха достигла 49,9 градусов. Это на девять градусов выше нормальной температуры для этого времени года.

В миреЖителей Пакистана призвали не покидать дома из-за аномальной жарыЧитать подробнее

По данным The Hindustan Times, Метеорологическая служба Индии прогнозируют на среду ясное небо, сильную жару, преобладающую в нескольких частях Дели, а также сильный и порывистый ветер.

Из-за аномальной жары в городе на ближайшие два дня объявлен высший уровень погодной опасности.

В метеорологической службе предполагают, что жара может начать спадать с 30 мая.

Издание Business Standard отмечает, что, по данным экспертов, основным фактором, способствующим сильной жаре в Дели, являются тепловые волны из штата Раджастхан на северо-западе Индии. Так, в Раджастхане и Харьяне температура воздуха сейчас превышает 50 градусов.

В миреТемпература воздуха в Дели приблизилась к 48 градусамЧитать подробнее

"Районы Дели особенно подвержены воздействию раннего прихода этих горячих ветров, которые ухудшают и без того суровую погоду. Такие районы, как Мунгешпур, Нарела и Наджафгарх первыми ощутили всю силу этих горячих ветров", - сказал региональный руководитель Индийского метеорологического управления (IMD) Кулдип Шривастава.

Самую высокую температуру в Индии зафиксировали в мае 2016 года, когда в Пхалоди в Раджастхане столбик термометра достиг 51 градуса.

Индия Дели
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Что случилось этой ночью: среда, 29 мая

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум
Военная операция на Украине

Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину

Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

Что произошло за день: вторник, 28 мая

Россиянам для въезда в Израиль с 1 августа потребуется электронное разрешение

Россиянам для въезда в Израиль с 1 августа потребуется электронное разрешение

Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });