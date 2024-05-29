На севере Индии установилась аномальная для конца мая жара

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На севере Индии фиксируют рекордно высокие для этого сезона температуры воздуха, в некоторых районах Дели столбик термометра приблизился к отметке в 50 градусов по Цельсию, сообщают в среду индийские СМИ.

По их данным, накануне в Дели такие показатели зафиксировали на трех метеостанциях. На городской метеостанция в Сафдарджанге зафиксировали 45,8 градусов, а в районах Мунгешпур и Нарела и Наджафгарх температура воздуха достигла 49,9 градусов. Это на девять градусов выше нормальной температуры для этого времени года.

По данным The Hindustan Times, Метеорологическая служба Индии прогнозируют на среду ясное небо, сильную жару, преобладающую в нескольких частях Дели, а также сильный и порывистый ветер.

Из-за аномальной жары в городе на ближайшие два дня объявлен высший уровень погодной опасности.

В метеорологической службе предполагают, что жара может начать спадать с 30 мая.

Издание Business Standard отмечает, что, по данным экспертов, основным фактором, способствующим сильной жаре в Дели, являются тепловые волны из штата Раджастхан на северо-западе Индии. Так, в Раджастхане и Харьяне температура воздуха сейчас превышает 50 градусов.

"Районы Дели особенно подвержены воздействию раннего прихода этих горячих ветров, которые ухудшают и без того суровую погоду. Такие районы, как Мунгешпур, Нарела и Наджафгарх первыми ощутили всю силу этих горячих ветров", - сказал региональный руководитель Индийского метеорологического управления (IMD) Кулдип Шривастава.

Самую высокую температуру в Индии зафиксировали в мае 2016 года, когда в Пхалоди в Раджастхане столбик термометра достиг 51 градуса.