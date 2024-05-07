Сторми Дэниелс дала показания по уголовному делу в отношении Трампа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Порноактриса Сторми Дэниелс во вторник дала показания против экс-президента США Дональда Трампа на слушании по уголовному делу о фальсификации документов, сообщает Associated Press.

Сторона обвинения вызвала Дэниелс в качестве свидетеля, чтобы она подтвердила, что Трамп заплатил ей за молчание, чтобы она не рассказывала никому об их отношениях, продлившихся с 2006 по 2007 годы.

Дэниелс сообщила, что познакомилась с Трампом в 2006 году на озере Тахо во время игры в гольф. Впоследствии Трамп пригласил ее на ужин в его номере в отеле. Дэниелс подтвердила, что Трамп склонил ее на интим.

Впоследствии Дэниелс, по ее словам, еще несколько раз встречалась с Трампом.

На вопрос стороны обвинения о том, просил ли Трамп сохранить их отношения в тайне, Дэниелс ответила отрицательно.

Однако она отметила, что в 2011 году, когда одно из СМИ попросило у нее интервью, "незнакомец на парковке в Лас-Вегасе угрожал ей, призывая молчать" об отношениях с Трампом.

В 2016 году после скандала, в ходе которого была опубликована запись беседы Трампа с ведущим развлекательной ТВ-программы Access Hollywood, во время которой Трамп признавался в домогательствах, Дэниелс, по ее словам, узнала, что адвокат Трампа Майкл Коэн "был заинтересован в покупке ее молчания". Коэн предложил ей $130 тыс.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.