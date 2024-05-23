В Великобритании стартовала предвыборная кампания

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Консерваторы и лейбористы начали агитацию к парламентским выборам, которые пройдут в Великобритании 4 июля, сообщает в четверг Sky News.

"Я рад, что премьер-министр решил провести эти выборы, потому что стране нужны перемены", - заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, выступая перед избирателями в графстве Кент.

Он заявил, что британским избирателям, по его мнению, нужно проголосовать за лейбористов "ради себя, своих семей, своих сообществ и своей страны".

Лидер лейбористов выступал в окружении членов партии, которые держали плакаты с лозунгом: "Перемены". В свою очередь заместитель лидера партии Анджела Рэйнер осудила "хаос" и "отговорки" правительства консерваторов.

В свою очередь премьер страны, консерватор Риши Сунак, выступая перед избирателями в графстве Дербишир, заявил, что видит признаки того, что работа его правительства дает положительные результаты.

"Даже несмотря на то, что нам предстоит сделать еще много всего, наш план работает", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что последние годы были непростыми, но он делал все, что было в его силах.

"Вы видите, что сейчас мир более нестабильный и опасный, чем на протяжении предыдущих нескольких десятилетий. Вы видите, что Россия, Иран, Северная Корея и Китай делают", - сказал он, заявив, что в эти непростые времена необходимо действовать смело.

В среду Сунак объявил, что выборы в Великобритании пройдут 4 июля, король Карл III уже одобрил роспуск парламента.

The Guardian пишет, что 24 мая парламент объявит перерыв в работе, а 30 мая будет распущен. После выборов, 9 июля, парламент соберется в новом составе для избрания спикера и приведения к присяге депутатов. Церемония открытия парламента намечена на 17 июля.

Ранее в мае Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании потеряла почти половину - 474 - мест в местных советах на выборах в Англии. До сих пор у консерваторов было около 1000 мест в английских советах.

Сунак занимает пост британского премьера с октября 2022 года.