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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Сенат США отклонил законопроект об охране границ

Байден возложил ответственность на республиканцев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский сенат в четверг не смог продвинуть законопроект, предусматривающий ужесточение мер по охране южной границы США, сообщают СМИ.

Против законопроекта проголосовали 50 сенаторов, поддержали 43, в то время как для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

Президент США Джо Байден заявил: "Республиканцы в Конгрессе не заботятся об охране границ или исправлении сломанной иммиграционной системы Америки. Если бы они заботились, то проголосовали бы за самую жесткую охрану границ в истории. Вместо этого сегодня они ставят партийную политику выше национальной безопасности нашей страны".

Fox News сообщает, что независимый сенатор Кирстен Синема, принимавшая участие в подготовке законопроекта, перед голосованием "осудила политический театр по обе стороны баррикад, обрушившись на республиканцев за то, что они отвернулись от законопроекта, и на демократов за то, что они решили поднять его снова, не добившись поддержки".

"Сегодня Сенат доказывает то, что многие американцы уже думают о Конгрессе: сенаторы приходят сюда для политических игр, а не для достижения результатов", - приводит телеканал заявление Синема.

Первый раз законопроект рассматривался в феврале и был отклонен 50 голосами против 49.

Джо Байден Конгресс США
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