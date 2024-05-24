Минобороны КНР предупредило о контрмерах в случае провокации со стороны Тайваня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пекин готов принять новые меры против Тайваня в случае провокаций, заявили в пятницу в Минобороны КНР.

"Каждый раз, когда нас провоцируют "независимостью Тайваня", мы будем продвигать контрмеры на шаг вперед, пока не будет достигнуто воссоединение родины", - приводят западные СМИ слова представителя китайского ведомства У Цяна.

Накануне минобороны сообщило о начале комплексных военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня.

Представитель командования Ли Си заявил, что учения также станут ответом на "сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

В понедельник состоялась церемония инаугурации новой главы администрации Тайваня Лай Циндэ. В речи он призвал Пекин "прекратить политическое и военное запугивание Тайваня".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.