Правительство Словении выступило за признание палестинского государства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Словении в четверг поддержало предложение о признании палестинского государства и попросило парламент утвердить это решение, сообщает Associated Press.

"Весь мир должен двигаться в направлении мирного решения. Единственный путь к миру – решение о сосуществовании двух государств (израильского и палестинского - ИФ)", - заявил премьер-министр страны Роберт Голоб. Он отметил, что решение не направлено против Израиля.

Голоб сообщил, что правительство передало предложение в парламент. Депутаты обсудят этот вопрос 4 июня.

Агентство отмечает, что парламент, скорее всего, без проблем утвердит решение правительства, так как большинство депутатов – члены правящей коалиции Голоба.

Если парламент одобрит предложение, Словения станет 10-й страной ЕС, признавшей государственность Палестины.

Ранее на этой неделе палестинское государство официально признали Испания, Ирландия и Норвегия. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Израиля.