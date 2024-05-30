Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Правительство Словении выступило за признание палестинского государства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Словении в четверг поддержало предложение о признании палестинского государства и попросило парламент утвердить это решение, сообщает Associated Press.

"Весь мир должен двигаться в направлении мирного решения. Единственный путь к миру – решение о сосуществовании двух государств (израильского и палестинского - ИФ)", - заявил премьер-министр страны Роберт Голоб. Он отметил, что решение не направлено против Израиля.

Голоб сообщил, что правительство передало предложение в парламент. Депутаты обсудят этот вопрос 4 июня.

Агентство отмечает, что парламент, скорее всего, без проблем утвердит решение правительства, так как большинство депутатов – члены правящей коалиции Голоба.

Если парламент одобрит предложение, Словения станет 10-й страной ЕС, признавшей государственность Палестины.

Ранее на этой неделе палестинское государство официально признали Испания, Ирландия и Норвегия. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Израиля.

Словения Израиль Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Признание судом вины Трампа не изменит позицию большинства избирателей в США

Признание судом вины Трампа не изменит позицию большинства избирателей в США

Столтенберг повторил призыв по поводу использования оружия НАТО для ударов по РФ

Столтенберг повторил призыв по поводу использования оружия НАТО для ударов по РФ

Совет ЕС утвердил увеличение с 1 июля пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Что случилось этой ночью: четверг, 30 мая

Военная операция на Украине

Байден близок к отмене запрета на использование ВСУ американского оружия на территории РФ

Байден близок к отмене запрета на использование ВСУ американского оружия на территории РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });