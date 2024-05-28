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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Белый дом не считает верной идею о введении санкций против МУС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Администрация США не считает правильным подходом введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) или его представителей из-за ситуации с Израилем, заявил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

"Нет, мы не считаем правильным подходом санкции против МУС", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать призыв республиканцев ввести санкции против этой организации.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что продолжается работа над законопроектом о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда после того, как его прокурор запросил санкции на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников кабинета, а также лидеров ХАМАС.

Белый дом Джон Кирби МУС США ХАМАС Израиль
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