Белый дом не считает верной идею о введении санкций против МУС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Администрация США не считает правильным подходом введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) или его представителей из-за ситуации с Израилем, заявил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

"Нет, мы не считаем правильным подходом санкции против МУС", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать призыв республиканцев ввести санкции против этой организации.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что продолжается работа над законопроектом о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда после того, как его прокурор запросил санкции на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников кабинета, а также лидеров ХАМАС.