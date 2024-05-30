Нетаньяху разочарован нежеланием США вводить санкции против МУС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил недовольство тем, что администрация президента США Джо Байдена не поддерживает санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) за намерение выдать ордера на арест израильских чиновников, сообщает Politico.

"Соединенные Штаты заявляли, что они, по сути, поддержат законопроект о санкциях. Я думал, что это все еще позиция Америки, потому что всего несколько дней назад был достигнут двухпартийный консенсус. Теперь вы говорите, что это под вопросом", - заявил премьер в интервью программе Sirius XM, отрывки которого публикует издание.

Нетаньяху добавил, что "удивлен и разочарован" тем, что Вашингтон изменил позицию. Его заявление стало реакцией на слова советника Белого дома Джона Кирби, который сказал: "Нет, мы не считаем правильным подходом санкции против МУС".

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о продолжении работы над законопроектом о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда после того, как его прокурор запросил санкции на арест Нетаньяху и других чиновников кабинета, а также лидеров радикального движения ХАМАС.

В интервью Нетаньяху назвал "абсолютно ложными" обвинения суда в том, что он и израильские власти целенаправленно препятствовали поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа с начала войны.

"Мы отправляем в Газу полмиллиона тонн продовольствия и медикаментов", - заявил он, добавив, что Израиль "изо всех сил старается" защитить гражданское население при войне против ХАМАС, а не палестинского народа.

Как сообщалось, ранее прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также руководителей ХАМАС. Хан пояснил: он имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".