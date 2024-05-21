В Кремле сочли любопытной позицию США по ситуации с Международным уголовным судом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Позиция США по возможным мерам в отношении Международного уголовного суда из-за ситуации с возможным ордером на арест израильского премьера более чем любопытная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы не являемся участниками соответствующего статута, соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда - это первое. Ну а в целом ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения Соединенных Штатов Америки, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытная", - сказал Песков журналистам во вторник.

"С одной стороны, мы не поддерживаем. Но с другой стороны - конечно мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, а также руководителей движения ХАМАС: лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьа Синвара, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира военного крыла Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. Хан пояснил, что имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".

Прокурор МУС отметил, что видит основания для того, чтобы запросить ордера на арест Нетаньяху и Галанта, так как "есть разумные основания считать, что они (...) несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (сектор Газа) как минимум с 8 октября 2023 года".

Это объявление вызвало негативную реакцию в Израиле. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что такой шаг нарушает базовые принципы отправления правосудия и "ободрит террористов по всему миру".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что Конгресс США рассмотрит возможность введения санкций в отношении МУС в случае, если тот одобрит выдачу ордера на арест Нетаньяху. По его словам, инициатива с ордером на арест могла продвигаться в МУС из-за "давления администрации президента США Джо Байдена на Израиль". Кроме того, Джонсон выразил опасения, что МУС может предпринять меры и против американских лидеров.