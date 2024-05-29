Ремонт поврежденного пирса для гуманитарной помощи Газе займет больше недели

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Построенный США временный пирс, который использовался для доставки гуманитарной помощи в Газу, будет демонтирован для ремонта после того, как его повредил морской шторм и непогода, сообщил Пентагон во вторник.

Как заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх, в течение следующих двух дней пирс будет демонтирован и отбуксирован в южный израильский город Ашдод, где Центральное командование США отремонтирует его.

По ее словам, ремонтные работы займут "больше недели".

"Надеюсь, через неделю с небольшим мы снова заработаем", - отметила она.

Временный причал, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газу, во вторник разрушился из-за сильного волнения на море.

Пирс, строительство которого обошлось в $320 млн, начал функционировать 17 мая, но из-за сильного волнения морские перевозки были приостановлены неделю спустя.

Ранее заместитель командующего Центральным командованием США, вице-адмирал Брэд Купер заявил, что 820 тонн гуманитарной помощи было доставлено через пирс на пляж Газы.