Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Развернутый американцами у побережья Газы плавучий пирс может быть демонтирован досрочно, сообщает New York Times.

"Временный причал стоимостью $230 млн, который американские военные построили в срочном порядке для доставки гуманитарной помощи в Газу, в значительной степени провалил свою миссию, и, вероятно, завершит свою работу на несколько недель раньше, чем первоначально ожидалось", - сообщает издание.

Как заявили военные чиновники, проект может быть свернут уже в следующем месяце.

Газета отмечает, что за месяц, прошедший с тех пор, как пирс был прикреплен к береговой линии, он эксплуатировался всего около 10 дней.

Пирс начал функционировать 17 мая, но из-за сильного волнения морские перевозки были приостановлены неделю спустя.

По словам официальных лиц, за те дни, что пирс был в рабочем состоянии, он позволил доставить тысячи тонн гуманитарной помощи в Газу.