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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Здание правительства Армении в центре Еревана оцеплено усиленными нарядами полиции, спецслужбы эвакуируют автомобили перед анонсированной оппозицией акцией протеста.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", ряд сторонников оппозиции задержаны.

В четверг состоится заседание правительства Армении, члены исполнительного органа вошли в здание через несколько кордонов сил полиции.

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Вечером в среду архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал своих сторонников въехать на площадь Республики перед зданием правительства на своих автомобилях и заблокировать все входы и выходы.

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста с 9 мая в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна. Акции с таким требованием проводятся в Армении ежедневно.

Ранее Пашинян не исключил, что представители армянского духовенства, выступающие против политики властей в вопросе делимитации границ с Азербайджаном, являются агентами влияния.

26 мая на оппозиционном митинге в центре Ереване на пост премьер-министра Армении была предложена кандидатура Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил Католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.

Армения Ереван
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