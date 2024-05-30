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Конгресс Испании окончательно одобрил закон об амнистии каталонских сепаратистов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Конгресс депутатов Испании в четверг в окончательном виде принял законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году, сообщает RTVE.

"177 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 172 - против", - информирует телеканал.

Закон вступит в силу, когда его опубликуют в государственном бюллетене. Ожидается, что это произойдет через несколько дней.

В марте конгресс депутатов уже одобрил законопроект об амнистии, однако тогда Сенат наложил на него вето и вернул на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

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В общей сложности законопроект касается примерно 400 человек, имеющих отношение к референдуму 2017 года в Каталонии.

Ранее премьер-министр, социалист Педро Санчес согласился начать рассмотрение этого законопроекта в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий в парламенте, которые позволили ему сформировать правительство в прошлом году.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

Референдум в Каталонии

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Испания Каталония
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