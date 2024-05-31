Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Германия поставит Молдавии еще 14 БТР Piranha

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В 2025 году Молдавия получит еще 14 БТР Piranha, а также индивидуальные системы противовоздушной обороны, сообщил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус, который находится с визитом в Кишиневе.

"Уже подписан договор на предоставление Молдове в 2025 году новой партии БТР Piranha и логистического транспорта. Также будет выделена новая партия медицинского оборудования для Национальной армии. В следующем году Молдова получит и систему противовоздушной обороны, чтобы защитить свое воздушное пространство от дронов и других объектов", - заявил министр.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "это будет индивидуальная система противовоздушной обороны, так как крупные системы сейчас нужны Украине".

В прошлом году Германия передала Молдавии 19 бронетранспортеров Piranha III. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Кишинев в ноябре 2022 года тогдашнего министр обороны Германии Кристины Ламбрехт. Германия передала Молдавии датские бронетранспортеры, изготовленные в Швейцарии. Они оснащены рядом немецких узлов и агрегатов. Ранее Швейцария заблокировала передачу этих бронетранспортеров Украине из-за прописанных в Конституции страны запретов на поставку военной техники государствам, находящимся в вооруженном конфликте.

Германия Молдавия Борис Писториус Украина Piranha
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате

Российский Первый канал возобновил вещание в Армении

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Исландия предоставит Киеву помощь на $30 млн в рамках соглашения по безопасности

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Швеция в 2024-26 гг. предоставит Украине военную помощь на сумму 6,5 млрд евро

Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

Израиль заявил о готовности закрыть генконсульство Испании в Иерусалиме

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });