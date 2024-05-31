Германия поставит Молдавии еще 14 БТР Piranha

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В 2025 году Молдавия получит еще 14 БТР Piranha, а также индивидуальные системы противовоздушной обороны, сообщил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус, который находится с визитом в Кишиневе.

"Уже подписан договор на предоставление Молдове в 2025 году новой партии БТР Piranha и логистического транспорта. Также будет выделена новая партия медицинского оборудования для Национальной армии. В следующем году Молдова получит и систему противовоздушной обороны, чтобы защитить свое воздушное пространство от дронов и других объектов", - заявил министр.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "это будет индивидуальная система противовоздушной обороны, так как крупные системы сейчас нужны Украине".

В прошлом году Германия передала Молдавии 19 бронетранспортеров Piranha III. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Кишинев в ноябре 2022 года тогдашнего министр обороны Германии Кристины Ламбрехт. Германия передала Молдавии датские бронетранспортеры, изготовленные в Швейцарии. Они оснащены рядом немецких узлов и агрегатов. Ранее Швейцария заблокировала передачу этих бронетранспортеров Украине из-за прописанных в Конституции страны запретов на поставку военной техники государствам, находящимся в вооруженном конфликте.