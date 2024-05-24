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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Нетаньяху в ближайшее время выступит перед Конгрессом США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скоро выступит с речью на совместном заседании Конгресса США, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

"Это будет своевременная и очень решительная демонстрация поддержки израильского правительства в момент его наибольшей нужды", - цитируют американские СМИ заявление Джонсона, сделанное во время выступления на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне.

Спикер не уточнил, когда именно состоится выступление Нетаньяху. Однако он сообщил, что лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил ему о своем намерении подписать приглашение.

The Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что в последние недели Нетаньяху с интересом беседовал с лидерами республиканцев в Конгрессе США о возможном выступлении на совместной сессии. По словам собеседника издания, премьер Израиля рассматривает это как возможность представить интересы еврейского государства на мировой арене.

Биньямин Нетаньяху США
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