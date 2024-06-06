Лидер хуситов пообещал продолжать атаки на авианосную группу ВМС США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Хуситы не прекратят атаки на авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower, заявил лидер этой группировки мятежников "Ансар Аллах" Абдул-Малик Аль-Хуси в ходе еженедельного обращения к жителям Йемена и исламского мира.

"Авианосец Dwight D. Eisenhower будет снова целью для наших целью вооруженных сил при появлении удобного случая", - приводит телеканал "Аль-Маядин" его слова.

Он напомнил, что за прошедшую неделю хуситы в течение 24 часов атаковали авианосец, шедший в 400 км от побережья Йемена, выпустили по нему четыре БПЛА и семь крылатых ракет. По оценкам лидера, атака стала успешной, поскольку американским кораблям пришлось изменить курс, а полеты самолетов, связанных с этой группировкой ВМС США, прекратились на два дня.

Также Аль-Хуси заявил, что за неделю мятежники провели 11 операций против целей в Красном море, Аравийском, Индийском океане, Эйлате, использовали 36 баллистических и крылатых ракет и БПЛА. Отдельно он упомянул применение новой баллистической ракеты "Палестина" дальностью полета в 1,6 тыс. км, 3 июня против цели в Эйлате. Кроме того, Аль-Хуси заявил, что "Ансар Аллах" за последние дни провел три совместные операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака" против объектов в районе Хайфы, и пообещал наращивать это сотрудничество.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о продолжении действий в районе Бурейджа, Дейр-эль-Балаха и Рафаха в секторе Газа, об обнаружении входов в подземные туннели и складов с оружием. В частности, по данным The Jerusalem Post, израильские военные отыскали в Рафахе, вероятно, одну из последних оружейных фабрик ХАМАС в анклаве. Параллельно с тем израильские истребители наносили удары по десяткам целей в секторе Газа, включая склады с вооружением и строения, занятые вражескими бойцами. В свою очередь Минздрав Палестины сообщил, что рейд ЦАХАЛ в Дженине на Западном берегу реки Иордан привел к гибели трех человек. Всего, по данным ведомства, с 7 октября 2023 года на Западном берегу погибли более 520 палестинцев. Также ЦАХАЛ сообщал, что задержал здесь 4 150 палестинцев, в том числе свыше 1 750 связанных с ХАМАС.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном. В четверг после визита в штаб Центрального военного округа ЦАХАЛ он сказал, что Израилю приходится вести войну сразу на несколько фронтов, в условиях международного давления. В то же время он пообещал, что Израиль не позволит восстановить статус-кво, который существовал до нападения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, и не допустит повторение такой атаки.

16 стран, включая США, Британию, ФРГ и Канаду, призвали ХАМАС принять мирные предложения, озвученные американским президентом Джо Байденом в прошлую пятницу. При этом египетским СМИ стало известно, что Египет получил положительные сигналы от ХАМАС в связи с данным предложением о прекращении огня и об освобождении израильских заложников. Ожидается, что ответ от ХАМАС поступит в предстоящие дни.

В то же время источники рассказали изданию The National, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, общавшийся с лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром, заявил посредникам от США, Египта и Катара, что движение примет инициативы Байдена лишь, если Израиль даст письменные гарантии соблюдать постоянный режим прекращения огня. В свой черед шеф ЦРУ Уильям Бернс предлагал гарантии, что переговоры о постоянном режиме прекращении огня начнутся, как только истекут шесть недель перемирия, предусмотренных первой фазой плана. Но, по данным источников, ХАМАС отверг эту идею, настаивая, что примет сделку лишь с письменными обязательствами Израиля. При этом на ХАМАС не подействовали предупреждения Вашингтона, переданные через Египет и Катар, что в итоге ситуация может завершиться задержаниями лидеров ХАМАС в изгнании и заморозкой фондов движения за пределами палестинских территорий.

Также в Каире двое ближайших союзников ХАМАС - представители "Исламского джихада" и "Народного фронта освобождения Палестины" - встречались с египетскими властями; союзников пытались убедить оказать давление на ХАМАС, чтобы оно приняло условия возможного мирного соглашения.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 36 654, раненых - 83 309. За сутки погибли еще 68 человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.